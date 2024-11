A dúvida sobre o futuro da maior economia do mundo apareceu na primeira linha do comunicado do Banco Central sobre a decisão de subir o juro a 11,25%. “Conjuntura econômica incerta” dos EUA foi expressão acrescentada nesta reunião. Mais além, o texto joga o holofote na situação fiscal do Brasil, dizendo que o impacto nos ativos é “relevante” e que é preciso apresentar e executar o corte de gastos prometido pelo governo federal.