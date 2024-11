Após ter fechado loja na pandemia e perdido estoque na enchente, vendedora de roupas fatura 50% mais

Como vários profissionais gaúchos, Janine Holz, que vende roupas em São Leopoldo, no Vale do Sinos, sentiu o baque da pandemia e da enchente nos negócios. O coronavírus a levou a fechar a sua loja, a Nine's Closet, no centro da cidade, quando optou pela venda online e o depósito virou um contêiner no pátio de casa. Só que a elevação do Rio dos Sinos em maio atingiu esta estrutura, provocando a perda de R$ 120 mil em mercadorias e equipamentos.