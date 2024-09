Estúdio do RS ganha R$ 1 milhão do Google para investir em jogo de corrida inspirado no Mario Kart

Criado há 13 anos em Porto Alegre, a desenvolvedora de jogos Rockhead Studios ganhou R$ 1 milhão do Google para investir em seus jogos. O prêmio veio através da Indie Games Fund, da plataforma Google Play, criada para incentivar pequenos estúdios da América Latina. A empresa gaúcha foi seleciona junto com outras nove. O valor foi para melhorias no jogo de corrida Starlit Kart, inspirado no Mario Kart, da japonesa Nintendo.