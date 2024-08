Banco do Sul lançará R$ 286 milhões em LCD, investimento de renda fixa isento de Imposto de Renda

Saiu a regulamentação do Banco Central para emissão das recém-criadas Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCDs), opção nova de investimento de renda fixa com isenção de Imposto de Renda. Pela regra, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) poderá captar R$ 1,2 bilhão, sendo que a ideia do diretor-presidente, Ranolfo Vieira Júnior, é já colocar no mercado em setembro R$ 286 milhões. Lembrando que a projeção de rentabilidade do papel fica entre 95% e 100% do CDI, que acumula em torno de 11,5% nos últimos 12 meses.