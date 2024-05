Reabriu nessa segunda-feira (20) a Galeria do Rosário, centro comercial há 67 anos no Centro Histórico de Porto Alegre. As lojas ficaram fechadas por 17 dias devido ao alagamento. Foi por poucos centímetros que a água não alcançou as entradas do prédio pelas ruas Marechal Floriano Peixoto e Vigário José Inácio. Barricadas com sacos de areia chegaram a ser colocadas para contenção. Porém, a água invadiu os porões pela rede de esgoto, conta o síndico Sérgio Jentchmin, que é dono de uma ótica na galeria.