Uma gaúcha de Porto Alegre é destaque no State of Global Media Capital Funding 2023, relatório publicado todos os anos pela plataforma mediaforgrowth (MFG), de Londres, referência global em informações também sobre media for equity, quando o investimento em uma empresa se dá por espaços em mídia. Com seis negócios fechados em 2023, a RBS Ventures ficou em segundo no ranking, que foi liderado pela sueca Aggregate, com nove investimentos.