Rede de São Paulo com lojas de crepe no estilo francês, a Crepefy terá em Porto Alegre a sua primeira unidade do Rio Grande do Sul. Será uma franquia, aberta com investimento de R$ 120 mil, na Avenida Venâncio Aires, no bairro Cidade Baixa. O dono da marca, André Augusto, quer mais quatro unidades na capital gaúcha nos próximos dois anos.