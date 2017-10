Programa Acerto de Contas, na Rádio Gaúcha. Edição de domingo, 29 de outubro:

- Investimento de R$ 750 milhões do Banco Agiplan

- Empresário que personaliza cerveja na hora para clientes na Sociedade Líquida

- Mariana Ceccon fala sobre os quiosques que a Eu Amo Papelão vai abrir por aeroportos do país

- Babiana Mugnol conta a entrada no e-commerce de uma joalheria com 100 anos