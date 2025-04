Sem escrúpulos

Era setembro de 1994 e ainda engatinhava o plano econômico que iria livrar o Brasil da hiperinflação. A eleição para definir o sucessor do presidente Itamar Franco já se avizinhava, e todas as pesquisas indicavam o favoritismo de Fernando Henrique Cardoso, que deixara o posto de ministro da Fazenda em março. FHC capitalizava o mérito de ter sido o ministro que montou o time de economistas responsável por tecer o Plano Real. Quem estava então na Fazenda era Rubens Ricupero, que já tinha números positivos a mostrar mas tentava se proteger da artilharia do PT, o partido que considerava o Real “uma farsa” e havia orientado sua bancada no Congresso a votar contra o plano de estabilização.