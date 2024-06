A derrota por 2 a 1 do Inter contra o Vitória veio com um gol de pênalti marcado aos 56 minutos do segundo tempo, e o VAR teve papel decisivo no lance. O árbitro Bruno Arleu de Araújo não viu a infração de dentro do campo. Mandou o jogo seguir e, inicialmente, a decisão tomada pelo juiz da Fifa tinha sido a marcação de escanteio.