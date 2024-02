O Gauchão começou pegado e com muita reclamação com a arbitragem. O árbitro Rafael Klein teve trabalho na vitória por 2 a 1 do Caxias contra o Grêmio, neste sábado (20), no Estádio Centenário. Houve quatro pênaltis reclamados, mas o juiz da Fifa nada marcou em todos eles. Considero que Klein acertou em todas as decisões e fez uma estreia sem grandes problemas.