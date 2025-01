O Brasil não é para amadores: até o choro agora tem calendário

Gauchão Fifa e sua nova fórmula fomentaram o debate em torno da arbitragem. Jefferson Botega / Agencia RBS

Essa choradeira sobre arbitragem não me surpreende nem um pouco. Tentativas de condicionamento nasceram junto do futebol. Vejo até com certa curiosidade tanto alvoroço por conta delas. Tudo velho, sem graça. Uma ópera bufa.

A única diferença é que as paranoias não começaram no mata-mata, mas já nas primeiras rodadas. As razões são simples. É Gauchão Fifa.

Grêmio e Inter entenderam que, salvo desvios de rota, pelos investimentos dos adversários, é só o que podem ganhar. E tem a cereja do bolo de o Tricolor roubar o octa inédito do Colorado.

Outro motivo é a nova fórmula, curtíssima. Em oito jogos decide-se uma vantagem fundamental — o fator local nas semifinais e finais.