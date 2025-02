Se jogar no Jaconi como na Arena, o Grêmio já está na final do Gauchão

A vitória por 2 a 1 não diz o que foi a partida. O Grêmio foi muito superior. Com energia e força surpreendentes para um time que se desgatou na Copa do Brasil, no meio da semana, o Tricolor só não construiu um placar mais elástico por erro da arbitragem e do VAR, que não marcaram pênalti sobre Monsalve, alvo de uma rasteira pelas costas.