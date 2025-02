Quinteros sangrará no Grêmio se insistir nos erros de Roraima

Quinteros terá tempo para entrosar os reforços recém-contratados. Filipe Duarte / Agencia RBS

O Grêmio teve mais sorte do que juízo. Achou o gol de empate no apagar das luzes, nos acréscimos. Aí, nos pênaltis, um time amador como o São Raimundo sentiu.

Mais experientes nesse tipo de situação, os jogadores do Grêmio garantiram a vaga. Uma classificação constrangida, envergonhada, mas que dá tempo para Gustavo Quinteros entrosar os reforços que mal recebeu.

Descontemos o gramado. Ainda assim. Volpi fez várias defesas difíceis. A única boa notícia foi Cristian Oliveira. Aos 48 do segundo tempo, teve a frieza de dominar e fazer o gol.

Ficam lições para Quinteros. Se não aprendê-las, ele sangrará. Edenilson como 12º jogador é um convite ao desterro. A saída de bola só com estes zagueiros é suicídio, como se viu no erro original de Ely, que resultou no gol do São Raimundo.

Cristaldo ou Monsalve? Hora de apostar no colombiano. Mesmo deslocado para a esquerda, já com Braithwaite e Arezo em campo, foi o único lúcido.

A desordem no momento do gol do São Raimundo era terrível: todos à frente, ninguém atrás. O Grêmio escapou por pouco. Por um triz.