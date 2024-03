Depois da maneira como o Inter de Valencia e Alan Patrick despachou o Nova Iguaçu, furacão que chegou à frente de Vasco, Botafogo e Fluminense na fase de classificação do Campeonato Carioca, ficou ainda mais acentuada uma curiosidade das semifinais do Gauchão. O primeiro postulante ao título terá pela frente um adversário mais difícil e um confronto mais fácil. Já o segundo postulante se verá diante de um oponente mais fácil e um confronto mais difícil. Complicado? Nem tanto se o leitor acompanhar a lucidez (e a modéstia) do meu raciocínio.