Pela primeira vez, usei a palavra caos. Foi durante uma entrevista para uma rádio do Canadá. A apresentadora me pediu para descrever a situação do Rio Grande do Sul. Respondi que a situação é caótica, dezenas de mortos, muitos mais desaparecidos, deslizamentos, aeroporto da Capital submerso e cidades inteiras embaixo d’água. Quase 90% do meu Estado atingido. Pontes e estradas destruídas. Milhares de pessoas tiveram de abandonar suas casas.