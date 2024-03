Tenho argumentos de sobra para acreditar que as mulheres são, em geral, mais inteligentes do que os homens. O Censo brasileiro de 2022 mostra que existem, no país, mais mulheres do que homens. Mas não é questão de quantidade. A qualidade delas é superior. A mulher costuma ser muito mais sábia, carinhosa e cuidadosa. O quociente de inteligência (QI) de homens e mulheres é rigorosamente igual. Uma diferença entre os gêneros é a compleição física, mas isso não é um demérito. Na história, a desigualdade de tratamento é clara. Só no início do século 20, as mulheres conseguiram o direito ao voto nas eleições.