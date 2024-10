Brasilbol: o novo futebol feito em nosso país

O brasileiro é um sujeito criativo, sempre com a sua forma de encarar as novidades que se apresentam. O futebol sempre foi o esporte mais popular no país. Desde a chegada, no início do século passado, dedicamos essa nossa característica ao trato com a bola. Hoje, no entanto, passados mais de 100 anos, estamos nos superando. O país do futebol resolveu criar um novo esporte: o Brasilbol!