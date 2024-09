O Grêmio cansou de ouvir em silêncio 

Na noite de segunda (23), conversei com o diretor jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, sobre a suposta injúria racial ocorrida na Arena contra o jogador Carlinhos no jogo de domingo entre Grêmio e Flamengo. O tom da conversa indica nova conduta do clube em relação a assuntos como esse. Indignado, Germano prometeu ações severas sobre as acusações, sobretudo nas redes, direcionadas ao Grêmio e aos gremistas.