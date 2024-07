O Grêmio sucumbiu mais uma vez. Depois de uma atuação sofrível no primeiro tempo, o time de Renato perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez 1 a 0 no Morumbi e levou o time gaúcho a incríveis 10 derrotas em 15 jogos. O rebaixamento é um pensamento real, e nós precisamos entender o que fazer diante dessa realidade.