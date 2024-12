A cobiçada janela do avião

Viralizou vídeo que deflagrou esse debate nas redes sociais , na última quarta-feira (4). As imagens mostram uma bancária mineira, Jennifer Castro, com fones de ouvido, sentada na janela do avião. A jovem foi exposta porque se negou a ceder o lugar para um menino .

“Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante, no século XXI, a pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, agora com uma criança é demais”, disse quem filmou, tomando as dores maternas.