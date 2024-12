Um vídeo gravado em um avião tem repercutido nas redes sociais . Na gravação, uma mãe indignada xinga uma jovem por ter se negado a trocar de assento com o filho dela . A jovem é Jeniffer Castro, que estava sentada na poltrona ao lado da janela da aeronave e ganhou a simpatia do público.

Após a repercussão do ocorrido, ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se pronunciou sobre o caso pela primeira vez nesta sexta-feira (6), em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.