O caso Silvio Almeida

O que mais se destacou com a crise no Planalto foi a ideia de retrocesso de alguns anos num dia. Havia o temor de que a luta antirracista perdesse sua força após o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida — um dos bastiões da questão racial, representante do Instituto Luiz Gama, autor do livro Racismo Estrutural —, receber denúncias de assédio sexual da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e de outras mulheres, incluindo a professora universitária Isabel Rodrigues, que teria sido importunada num restaurante por baixo da mesa.