As prioridades de Melo e Rosário

Os dois candidatos à prefeitura de Porto Alegre falaram no Gaúcha Atualidade nesta reta final de campanha. Perguntei a cada um qual será a sua prioridade, se eleito, no dia 1° de janeiro de 2025. O atual prefeito Sebastião Melo (MDB) elencou o sistema de proteção de cheias e a educação. Já Maria do Rosário (PT), além do fechamento de comportas e geradores nas casas de bomba, prometeu tratar da melhoria na área da saúde.