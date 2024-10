Rap in Cena e Tropa do Bruxo lançam manifesto para os jovens das comunidades

Terror de Invejoso é a nova parceria do selo RIC Music com a Tropa do Bruxo, que reúne Boladin 211, cria da Restinga, LC Advanced — outro porto-alegrense —, MC Kadu, MC Cebezinho, LC Advanced e conta com produção de Charlin do Trap. O clipe foi lançado na segunda-feira (14), com direção de Jope Ferreira.