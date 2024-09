Por onde anda o repórter do meme "que show da Xuxa é esse?"

Paulo Roberto Amaral estava no começo da carreira quando entrevistou a menina Patrícia Veloso Martins, que se revoltou na TV após não conseguir entrar no auditório do programa Xou da Xuxa, exibido de 1986 a 1992 na Globo. O vídeo ganhou repercussão com a estreia do documentário Para Sempre Paquitas, do Globoplay, e gerou o meme viral “que show da Xuxa é esse?”. Com o sucesso na internet, o público também ficou curioso sobre o repórter que aparece nas imagens.