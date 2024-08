Produção autoral: a nova fase da banda Rock de Galpão

Depois de ajudar a popularizar o cancioneiro gaúcho com releituras contemporâneas de clássicos da nossa música, Rock de Galpão entra em uma nova fase: produção autoral mais acentuada. O single Os Vikings do Jarau será lançado no dia 30 de agosto em todas as plataformas digitais. Já o show de lançamento ocorre no dia 31 de agosto no Grezz, no 4º Distrito em Porto Alegre.