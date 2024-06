Para dar início às comemorações de 15 anos de carreira, a dupla gaúcha Sandro & Cícero, dos hits Me Adota e Trabalhão, lançou a primeira parte do projeto Casinha, nesta sexta-feira (14), nas plataformas digitais. O EP Ato 1 conta com cinco faixas: os destaques são a inédita Deu Certo Mesmo e a regravação de Choro da Madrugada.