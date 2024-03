Jorge Aragão é considerado um dos ícones do samba e, nesta sexta-feira (1), celebra 75 anos. Para comemorar, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) apresenta um levantamento sobre as músicas do artista e aponta que Vou Festejar, uma parceria com Neoci e Dida, é sua canção mais tocada em todo o Brasil nos últimos 10 anos e a mais regravada até o momento.