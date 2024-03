A fluminense Leidy Elin passou 77 dias confinada na casa do BBB 24 sem receber nenhum voto, tornando-se a recordista do reality show neste quesito. Nesta terça-feira (26), em paredão quádruplo contra Bin Laden, Davi e Matteus, a trancista deixou o confinamento com 88,33% dos votos e um novo recorde: o de rejeição nesta edição da atração da Globo.