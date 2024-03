Bem que Boninho, diretor de Entretenimento a Globo, poderia se inspirar em uma dinâmica que está dando o que falar no reality show La Casa de los Famosos (programa da mesma franquia do BBB), da Colômbia, e colocar fogo no parquinho de vez. Por lá, o ator Alejandro Estrada foi convidado a entrar na casa e participar do que a produção da atração chama de "congelamento". Ele pediu o divórcio para a sister Nataly Umaña, depois de 12 anos de casamento, após de ver a traição da esposa durante a atração (confira abaixo). A atriz traiu o marido com Miguel Melfi no programa. Os dois chegaram a dormir juntos e se beijaram.