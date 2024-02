Os brothers do BBB 24 tiveram uma noite agitada nesta quarta-feira (7)! Fernanda ganhou a primeira festa do líder da edição. Com o tema burlesco, a sister abriu o evento com uma performance que deixou os participantes de queixo caído. Usando um figurino brilhante, a líder dançou ao som da música Lady Marmalade. A apresentação foi ovacionada, inclusive, pelas rivais!