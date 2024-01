Criada e escrita por João Emanuel Carneiro (com direção artística de Carlos Araújo), a novela do Globoplay Todas as Flores recebeu o prêmio Rose D´Or Latinos, edição exclusiva para o mercado latino-americano da tradicional premiação do setor audiovisual, na categoria melhor telenovela. A cerimônia foi realizada na terça-feira (23), em Miami, nos Estados Unidos, e a trama concorreu com novelas dos Estados Unidos, Chile, Portugal e Colômbia.