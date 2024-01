Pedro Sampaio, atração confirmada do Planeta Atlântida 2024, atingiu a primeira posição do Top 50 Brasil do Spotify com o hit Pocpoc na sexta-feira (26). A faixa é o primeiro trabalho solo do DJ a alcançar o número um do ranking e soma mais de 40 milhões de streams na plataforma. O clipe, que conta com a participação da atriz Deborah Secco, a Lara de Elas por Elas, tem mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. O artista já havia atingido a primeira posição da plataforma com Dançarina, parceria com MC Pedrinho, em 2022.