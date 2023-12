Uma votação popular vai escolher a mais bela cachoeira do Rio Grande do Sul. Foram selecionadas 10 quedas d'água — escolhidas por quatro jurados entre 24 cascatas com acesso público e fotografadas pelo designer gráfico Fabiano Furtado. É possível, pelo site g1, votar quantas vezes quiser até o dia 30 de janeiro. As finalistas são Andorinhas (Rolante), Caracol (Canela), Chuvisqueiro (Riozinho), Mulada (Caxias do Sul), Pedra Branca (Três Forquilhas), Perau do Facão (Arvorezinha), Picada Verão (Sapiranga), Salto Ventoso (Farroupilha), Tigre (Machadinho) e Yucumã (Derrubadas).