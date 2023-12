Produzido, roteirizado e dirigido pelo jornalista Giovani Grizotti, o reality show de danças tradicionais gaúchas Desafio Farroupilha entra em sua reta final nesta semana. Na edição de 2023, será criada uma coreografia para homenagear quem auxiliou nos resgates e fez doações em meio à tragédia das enchentes no Vale do Taquari em setembro. O incumbido da tarefa foi o CTG Giuseppe Garibaldi, de Encantado, município que também passou por estragos decorrentes da chuva recente. A apresentação do Desafio Farroupilha — Dança da Gratidão é da dupla César Oliveira & Rogério Melo.