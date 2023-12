Campeão meio-pesado do UFC em 2009, Lyoto Machida, 45 anos, passou por Porto Alegre na segunda semana de dezembro: cumpriu agenda profissional, conheceu a Arena do Grêmio e, claro, concedeu entrevistas na Rádio Gaúcha e em GZH. No nosso bate-papo, o atleta e empreendedor, que nasceu em Salvador, na Bahia, mas cresceu em Belém, no Pará, fala sobre autoconhecimento, controle da mente, filosofia de vida e o que aprecia no Rio Grande do Sul.