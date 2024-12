Benefício exclusivo: Tramontina é nova parceira do Clube do Assinante

Sócios podem comprar panelas, facas, talheres e churrasqueira com desconto. Tramontina / Divulgação

Com o verão e o fim de ano chegando, começam as festas e reuniões com amigos e familiares. A ceia de Natal ou um churrasco no final de semana pedem por utensílios de cozinha especiais e de qualidade. Por isso, o Clube do Assinante se uniu à Tramontina, por tempo limitado, para trazer um desconto exclusivo de 15% aos sócios – que conseguem economizar até R$ 180 na compra de apenas um produto.

A Tramontina eleva a outro nível o momento de preparar as refeições, oferecendo produtos que combinam funcionalidade, durabilidade e estilo, tornando cada ocasião ainda mais especial.

Saiba mais sobre o benefício e o que estará disponível para os assinantes.

1. Tramontina no Clube do Assinante

A Tramontina, marca gaúcha de qualidade e tradição, transforma momentos simples em celebração. Com o benefício exclusivo de 15% em compras de itens selecionados da empresa, o Clube se destaca no mercado. Essa oferta é única e exclusiva para os assinantes, que podem adquirir utensílios com desconto.

O Clube busca se associar com marcas que carregam tradição e qualidade representativas do estilo de vida dos gaúchos. Ao se vincular à Tramontina, o serviço reforça a missão de oferecer produtos e benefícios que fazem parte do cotidiano e das tradições dos sócios.

2. Produtos com desconto

Na página do benefício no site do Clube, os assinantes encontram diversos utensílios para churrasco e de cozinha. Algumas das opções disponíveis são conjuntos de talheres, como o Jumbo Steak Knife, que dão um charme a mais para as refeições.

A faca de inox para carne, a faca butcher e o jogo de facas inox com três peças também estão entre as opções – e contam com cortes ideais para churrasco. A churrasqueira portátil a carvão, por sua vez, completa o kit perfeito para momentos de lazer, uma vez que é possível levá-la para onde quiser.

A Tramontina também oferece panelas muito resistentes e elegantes, indicadas para receitas do dia a dia, e até mesmo para ocasiões especiais. Os assinantes ainda conseguem adquirir jogos de potes, muito úteis para transportar alimentos.

3. Aproveite a parceria

A parceria entre a Tramontina e o Clube do Assinante é temporária, e estará ativa somente no verão – de 9 de dezembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025. Para aproveitar o desconto, os interessados devem ter assinaturas com acesso ao Clube do Assinante.