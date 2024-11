O Brasil prepara-se para sediar, no próximo ano, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). O evento será realizado em Belém, capital do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Além de o município ter uma posição estratégica, no litoral norte do país, está inserido no bioma amazônico, aumentando a pressão sobre o exemplo que o Brasil deve dar aos representantes das nações que estarão presentes na conferência.