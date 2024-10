O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas climáticos válidos até a tarde desta segunda-feira (7) no Rio Grande do Sul, que indicam "perigo potencial" de vento costeiro e de tempestade. Válidos desde as 6h, ambos os comunicados tem grau de severidade amarelo – mais baixo da escala – e abrangem diferentes faixas do Estado.