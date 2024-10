Você sabe como é voar no olho de um furacão? Com muita turbulência, mostra vídeo gravado por pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos que sobrevoaram o Milton na segunda-feira (7), enquanto o fenômeno se aproximava da Flórida. As imagens foram gravadas por Nick Underwood, engenheiro de programas e integração do centro de operações aéreas da NOAA.