A chuvarada que afeta diversas regiões do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (30) ajudou a limpar a atmosfera. A nuvem de fumaça dos incêndios florestais que atingem o Brasil e países vizinhos está em deslocamento para o norte nesta quarta-feira (2), deixando o território gaúcho, mostra o Serviço de Monitoramento Atmosférico da Agência Espacial da União Europeia. O movimento causa variação na qualidade do ar entre os municípios gaúchos.