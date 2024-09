Quais são as praias do RS mais poluídas por microplástico?

Três cidades gaúchas foram citadas no Expedições Ondas Limpas, estudo realizado pela organização Sea Shepherd Brasil em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) que constatou a presença de resíduos plásticos em todo o litoral do Brasil. O Rio Grande do Sul é o Estado onde mais foram encontrados "apetrechos de pescas", como fios de nylon utilizados nas redes, cordas e cabos. A incidência destes itens é três vezes maior no RS quando comparado com outras regiões brasileiras.