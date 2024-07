SemeAr Notícia

VÍDEO: projeto planta mudas e lança sementes a partir de helicóptero em áreas afetadas por cheias no Vale do Taquari

Revegetação de encostas foi feita nos municípios de Santa Clara do Sul, Marques de Souza e Pouso Novo, com o objetivo de reduzir as chances de deslizamentos

17/07/2024 - 17h37min Atualizada em 17/07/2024 - 18h21min