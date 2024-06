A sexta-feira (21) será marcada por chuva em praticamente todo o Estado. Nas Missões, no Sul, na Região Central, no Noroeste, no Norte, na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, nos Vales e na Serra, há risco de períodos com forte intensidade. O sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva na Campanha e na Fronteira Oeste.