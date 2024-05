A sexta-feira (3) será mais um dia de chuva no Rio Grande do Sul, com ameaça de impacto a partir do aumento do nível dos rios. A temperatura segue mais baixa no território gaúcho devido a uma massa de ar frio. Na região das Missões, na Região Central, nos Vales e na Região Metropolitana, chove ao longo de todo o dia. No Norte, a previsão é de tempo fechado e tempestades que ocorrem a qualquer momento do dia. Na Fronteira Oeste, há previsão para algumas aberturas de sol e chuva pela manhã, enquanto no Sul e em parte da Campanha, o dia fica nublado com possibilidade de garoa ao longo do dia.