A terça-feira (12) será de tempo firme e calorão em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina em todas as regiões do Estado. Será um dia de alta temperatura devido à atuação de uma massa de ar seco. O único local em que chove - de forma rápida e fraca - é no extremo sul gaúcho. Pode ventar ao longo do dia no Litoral e no oeste do RS, com rajadas de até 70km/h.