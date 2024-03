“Se coloquem em situação de segurança.” Este foi o apelo do governador Eduardo Leite em vídeo publicado no Instagram no fim da tarde desta quarta-feira (20), alertando para os riscos em potencial da chuva que deve atingir o RS nas próximas horas. Conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva forte e rajadas de vento acima de 100 km/h, além de chance de granizo em todas as regiões.