A passagem de uma frente fria, associada à ocorrência de um ciclone extratropical em alto-mar na Argentina, faz com que o tempo vire neste fim de semana no Rio Grande do Sul. No sábado (2), o sol e o calor predominam na maior parte do Estado. Já no domingo (3), a instabilidade toma conta do território gaúcho, e há alertas de temporal em diversas regiões.