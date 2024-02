O observatório do Bate-Papo Astronômico, em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, registrou mais de 2,4 mil raios em 48 horas na região. A maior parte das descargas elétricas pode ser vista no domingo (4), quando houve 1.392 (veja o vídeo acima). No sábado (3), foram 1.047. As informações são do g1 RS.